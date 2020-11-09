В лагере сборной Украины очередные кадровые потери. Дебютант национальной команды Виктор Корниенко получил травму и не сыграет до конца 2020 года. Он пропустит и матчи "Шахтера" в чемпионате и Лиге чемпионов.

Футболист "Шахтера" Корниенко получил травму 8 ноября в матче чемпионата Украины против "Динамо". В конце первого тайма Сергей Сидорчук грубо сбил Корниенко и был удален. Игрок "Шахтера" не смог продолжить игру.

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Травма Корниенко оказалась серьезной. 21-рчний Корниенко выбыл до конца 2020 года, сообщили в "Шахтере". Из-за травмы Виктор Корниенко не едет в расположение национальной сборной Украины, куда ранее получил дебютный вызов, и не сыграет во всех матчах "Шахтера", которые остались до конца года, – три в Лиге чемпионов и четыре в Премьер-лиге.

"Корниенко получил травму в конце первого тайма в результате фола Сергея Сидорчука. Мы провели медицинский осмотр: выявлен разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В данном случае футболист был на пороге оперативного лечения. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам займет от 4 до 6 недель", – отметил директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

Кадровые потери Украины