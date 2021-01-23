Андрій Лунін продовжить виконувати роль дублера Тібо Куртуа, але на ігрову практику українцеві доведеться чекати довго.

Провал у Кубку Іспанії наразі не вплине на роль Андрія Луніна у мадридському Реалі, повідомляють джерела Футбол 24 в Іспанії.

До теми Лунін може знову покинути Реал

Попри доволі непереконливу гру Андрія в матчі проти Алькояно мадридський клуб продовжує йому довіряти та розглядає українського голкіпера як майбутню перспективу.

Щоправда, Лунін ризикує більше не зіграти у поточному сезоні, якщо "вершкові" боротимуться за титул до останнього туру Прімери, а на носі Євро-2020. Він може отримати шанс лише у випадку травми або умовної дискваліфікації Куртуа.

Також повідомляється, що мадридці не збираються знову віддавати Луніна в оренду.