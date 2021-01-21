Андрій двічі пропустив, а його команда зганьбилася в Кубку Короля.

Зінедін Зідан довірив місце у воротах дебютанту Андрію Луніну, який підписав контракт з Реалом два роки і сім місяців тому. Після серії оренд та матчів на лаві запасних за спиною у Тібо Куртуа 21-річний воротар вийшов у старті на поєдинок Копа дель Рей проти Алькояно, представника Сегунди В (третій іспанський дивізіон).

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Вперше по-справжньому у гру Лунін вступив на 33-й хвилині – нападник господарів Мурад головою пробивав впритул, та кіпер оформив сейв. Однак арбітр згодом зафіксував офсайд.

На останній хвилині тайму Реал відкрив рахунок – Марсело асистував Едеру Мілітао. Здавалося, що тепер мадридці свого не втратять.

На старті другої половини Лунін невдало пішов на перехоплення подачі від кутового прапорця – на щастя, все минулося. Проте на 80-й хвилині корнер таки став фатальним для "вершкових". Андрій залишився на лінії, а Хосе Сольбес відправив м’яч у сітку.

Два екстратайми видалися доволі нервовими. На 115-й хвилині Алькояно вдалося провести показову атаку, яка завершилася несподіваним голом. Лунін знову зіграв не найкращим чином на виході. А на додачу ще й отримав жовту картку від рефері. Шок, Реал сходить з дистанції.

Потенційно Андрій міг отримати важливу для нього ігрову практику вже за тиждень в матчі 1/8 фіналу, проте тепер розраховувати на черговий шанс від тренера не доводиться. Зрештою, найважливіше – витерпіти шквал критики і продовжувати боротися за місце під сонцем у Мадриді.

Кубок Короля, 1/16 фіналу

Алькояно – Реал 2:1 (у додатковий час)

Голи: Хосе Сольбес, 80, Хуан Казанова, 115 – Мілітао, 45.