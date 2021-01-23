Андрей Лунин продолжит выполнять роль дублера Куртуа, но игровой практики украинцу придется ждать долго.

Провал в Кубке Испании пока не повлияет на роль Андрея Лунина в мадридском Реале, сообщают источники Футбол 24 в Испании.

К теме Лунин может снова покинуть Реал​

Несмотря на довольно неубедительную игре Андрея в матче против Алькояно мадридский клуб продолжает ему доверять и рассматривает украинского голкипера как будущую перспективу.

Правда, Лунин рискует больше не сыграть в этом сезоне, если "сливочные" будут бороться за титул до последнего тура Примеры, а на носу Евро-2020. Он может получить шанс только в случае травмы или условной дисквалификации Куртуа.

Также сообщается, что мадридцы не собираются снова отдавать Лунина в аренду.