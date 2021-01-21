Голкіпер Реала Андрій Лунін може знову вирушити в оренду для здобуття ігрової практики. Українець вже навіть має варіант для продовження кар'єри.

Мадридський Реал готовий знову віддати Андрія Луніна в оренду. За 2,5 роки це четверта оренда для українського голкіпера, повідомляє El Gol Digital.

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Бачити 21-річного голкіпера у своїх лавах хочуть одразу кілька клубів Прімери. Найбільш вірогідним варіантом є Хетафе, який посідає 13 місце в чемпіонаті Іспанії. Президент клубу Анхель Торрес та головний тренер Хосе Бордалас готові прийняти Андрія "з розпростертими обіймами" та готові надати йому шанс у Ла Лізі.

Джерело підкреслює, що Хетафе є чи не найкращим варіантом для Луніна. Незабаром команду покине аргентинець Леандро Чічізола, тому у заявці звільниться місце для нового воротаря. Лунін привернув увагу Хетафе своїми виступами за Ов'єдо в сезоні 2019/20 – 6 "сухих" поєдинків українця допомогли астурійцям зберегти місце в Сегунді.