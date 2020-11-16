У збірній Швейцарії відбулися кадрові пертурбації перед матчем з Україною в Лізі націй. Четверо гравців не допоможуть команді в грі з Україною.

Федерація футболу Швейцарії інформує, що на матч 6-го туру Ліги націй проти України додатково викликані троє гравців.

Це важливо Матч Швейцарія – Україна може не відбутися

Виклик у збірну Швейцарії отримали захисник Міхаель Ланг ("Боруссія" М), хавбеки Мішель Ебішер ("Янг Бойз") і Пайтім Касамі ("Базель").

Кого втратила Швейцарія

Перед матчем зі збірною України швейцарська команда втратила чотирьох футболістів.

Участь у грі з Україною не зможуть взяти Сільван Відмер і Джордан Лотомба. В обох коронавірус.

Також наставник швейцарців Владимір Петкович не може розраховувати на Ніко Ельведі й Ремо Фройлера. Обидва футболісти дискваліфіковані.

До уваги. Поєдинок Швейцарія – Україна має відбутися 17 листопада. Початок гри о 21:45. Швейцарія та Україна в очній битві вирішать, хто залишиться у дивізіоні A.