У збірній Швейцарії також коронавірус, виклик у команду отримали 3 футболісти
У збірній Швейцарії відбулися кадрові пертурбації перед матчем з Україною в Лізі націй. Четверо гравців не допоможуть команді в грі з Україною.
Федерація футболу Швейцарії інформує, що на матч 6-го туру Ліги націй проти України додатково викликані троє гравців.
Це важливо Матч Швейцарія – Україна може не відбутися
Виклик у збірну Швейцарії отримали захисник Міхаель Ланг ("Боруссія" М), хавбеки Мішель Ебішер ("Янг Бойз") і Пайтім Касамі ("Базель").
Кого втратила Швейцарія
Перед матчем зі збірною України швейцарська команда втратила чотирьох футболістів.
Участь у грі з Україною не зможуть взяти Сільван Відмер і Джордан Лотомба. В обох коронавірус.
Також наставник швейцарців Владимір Петкович не може розраховувати на Ніко Ельведі й Ремо Фройлера. Обидва футболісти дискваліфіковані.
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