Другий поспіль матч збірної України в Лізі націй-2020 перебуває під загрозою зриву. Після того, як міг не відбутися поєдинок з Німеччиною, є ймовірність, що скасують гру зі Швейцарією.

У збірній України знову стався спалах коронавірус, внаслідок чого позитивні тести здали троє футболістів. Про це інформує сайт УАФ.

Дізнайтесь більше У збірній України знову COVID-19: перед матчем зі Швейцарією троє хворих

Позитивні тести здали Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь.

Українська асоціація футболу інформує, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна може не відбутися.

Повідомляється, що Україна очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу.

Важливо. Матч Швейцарія – Україна повинен відбутися 17 листопада. Початок гри о 21:45.

Що відомо про коронавірус у збірній України

Перед матчем з Німеччиною, що відбувся 14 листопада, у збірній України було зафіксовано чотири випадки COVID-19.

Позитивні тести здали Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко та Віктор Коваленко. Вони покинули табір команди та повернулися додому.

Матч з Німеччиною міг не відбутися. Дозвіл провести гру команди отримали за декілька годин до стартового свистка, коли українська збірна здала негативні результати на коронавірус.

Швейцарія та Україна в очному матчі мають визначити, хто залишиться у дивізіоні A. Україна випереджає швейцарців на 3 очки.