Матч Швейцарія – Україна може не відбутися
Другий поспіль матч збірної України в Лізі націй-2020 перебуває під загрозою зриву. Після того, як міг не відбутися поєдинок з Німеччиною, є ймовірність, що скасують гру зі Швейцарією.
У збірній України знову стався спалах коронавірус, внаслідок чого позитивні тести здали троє футболістів. Про це інформує сайт УАФ.
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Позитивні тести здали Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь.
Українська асоціація футболу інформує, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна може не відбутися.
Повідомляється, що Україна очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу.
Що відомо про коронавірус у збірній України
Перед матчем з Німеччиною, що відбувся 14 листопада, у збірній України було зафіксовано чотири випадки COVID-19.
Позитивні тести здали Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко та Віктор Коваленко. Вони покинули табір команди та повернулися додому.
Матч з Німеччиною міг не відбутися. Дозвіл провести гру команди отримали за декілька годин до стартового свистка, коли українська збірна здала негативні результати на коронавірус.
Швейцарія та Україна в очному матчі мають визначити, хто залишиться у дивізіоні A. Україна випереджає швейцарців на 3 очки.
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