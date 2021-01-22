Збірна Польщі визначалася з наставником, який поведе команду до Євро-2020. Португалець Пауло Соуза більш відомий роботою на клубному рівні.

Португальський тренер Паулу Соуза, який відомий яскравими виступами за Ювентус, дортмундську Борусію та Інтер, очолив національну команду Польщі, інформує офіційний сайт місцевої федерації.

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Останнім місцем роботи фахівця був Бордо, який він покинув цього літа. Також у списку попередніх робіт 50-річного тренера є Фіорентина, Базель, Лестер та інші клуби.

На новій посаді Соуза замінить Єжи Бженчека, про причини звільнення якого досі не повідомляється.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна Польщі змагатиметься у групі із Швецією, Іспанією та Словаччиною.