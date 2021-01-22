Сборная Польши определялась с наставником, который поведет команду к Евро-2020. Португалец Пауло Соуза более известен работой на клубном уровне.

Португальский тренер Паулу Соуза, который известен яркими выступлениями за Ювентус, дортмундскую Боруссию и Интер, возглавил национальную команду Польши, информирует официальный сайт местной федерации.

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Последним местом работы специалиста был Бордо, который он покинул этим летом. Также в списке предыдущих работ 50-летнего тренера есть Фиорентина, Базель, Лестер и другие клубы.

На новой должности Соуза заменит Ежи Бженчека, о причинах увольнения которого до сих пор не сообщается.

Напомним, на Евро-2020 сборная Польши будет соревноваться в группе с Швецией, Испанией и Словакией.