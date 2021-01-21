Зінченко прокоментував чутки про свій трансфер
Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко не збирається змінювати клуб. Відтак, інформація про відхід футболіста виглядає безпідставною.
Український футболіст Олександр Зінченко не збирається покидати Манчестер Сіті, а чутки про свій відхід не сприймає всерйоз. Про це він розповів у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".
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Я завжди намагався бути професіоналом. У мене є чинний контракт, я його поважаю і буду відпрацьовувати до кінця.
А щодо розмов і чуток – вони були, є і завжди будуть. Не потрібно звертати на це увагу. Потрібно прокидатися і робити свою роботу, ставати кращим щодня, – сказав Зінченко.
Раніше лунала інформація, що у послугах Зінченка зацікавлений Лаціо та 4 клуби АПЛ.
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