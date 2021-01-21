Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко не збирається змінювати клуб. Відтак, інформація про відхід футболіста виглядає безпідставною.

Український футболіст Олександр Зінченко не збирається покидати Манчестер Сіті, а чутки про свій відхід не сприймає всерйоз. Про це він розповів у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

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Я завжди намагався бути професіоналом. У мене є чинний контракт, я його поважаю і буду відпрацьовувати до кінця.

А щодо розмов і чуток – вони були, є і завжди будуть. Не потрібно звертати на це увагу. Потрібно прокидатися і робити свою роботу, ставати кращим щодня, – сказав Зінченко.

Раніше лунала інформація, що у послугах Зінченка зацікавлений Лаціо та 4 клуби АПЛ.