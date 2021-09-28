Схоже на те, що в Олександра Петракова будуть неабиякі проблеми у центрі поля. Фахівець залишив поза заявкою Руслана Маліновського, а Олександр Зінченко не зможе грати через травму.

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Ситуація з Зінченком змусила Олександра Петракова робити ротації у заявці команди. На місце універсала Манчестер Сіті він викликав хавбека СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка. До речі, для півзахисника це дебютний виклик у національну команду.

В жовтні збірна України проведе два матчі відбору до ЧС-2022. 9 жовтня "жовто-сині" зіграють проти фінів на виїзді, а 12 жовтня – вдома із Боснією та Герцеговиною.