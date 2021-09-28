Похоже, что у Александра Петракова будут большие проблемы в центре поля. Специалист оставил вне заявки Руслана Малиновского, а Александр Зинченко не сможет играть из-за травмы.

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Ситуация с Зинченко заставила Александра Петракова делать ротации в заявке команды. На место универсала Манчестер Сити он вызвал хавбека СК Днепр-1 Александра Пихальонка. Кстати, для полузащитника это дебютный вызов в национальную команду.

В октябре сборная Украины проведет два матча отбора к ЧМ-2022. 9 октября "желто-синие" сыграют против финнов на выезде, а 12 октября – дома с Боснией и Герцеговиной.