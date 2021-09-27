"Я нормально ставлюся до кандидатури Петракова, – сказав Ігор Суркіс. – І я знаю його як людину, яка "що має, те і несе". Але це перша команда країни, зрозумійте. І мені здається, що потрібно прибрати приставку "виконувач обов'язків". Навіщо ця приставка? Кому вона потрібна? Реброва ще довго можна чекати. Якщо хочете Реброва, то платіть компенсацію. А якщо не хочете, то призначайте головного тренера до приходу Реброва. Нам кажуть – Петраков, якщо виведе на ЧС-2022, то повезе збірну в Катар. А я не впевнений в цьому. Як він тоді може вибудовувати свою роботу?"

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Також власник Динамо оцінив результати України у кваліфікації на ЧС-2022:

Вважаю, що провальний відбір. Так, з Францією зіграли добре, але втратили свої очки там, де повинні було взяти. І потім звинувачуються гравці Динамо. Так не викликайте їх в збірну тоді. Не треба. Такого при Шевченку не було. Якщо не готовий футболіст, то не вносьте його у заявку. Це мудрість тренера. Не потрібно виносити на люди те, що має залишатися в колективі. Сьогодні образили Караваєва, а завтра можуть образити іншого гравця.

Суркіс вважає, що з футболістами треба домовлятися, а проблеми колективу не виносити на публічне обговорення. "У мене було безліч розмов з гравцями Динамо, але це все вирішувалося всередині. Якщо публічно ображають мого основного гравця, то як його приводити до тями? Я би порадив Петракову, ми майже однолітки – не треба виносити сварки. Маліновський, я вважаю, провідний футболіст. Потрібно знаходити спільну мову", – каже Ігор Михайлович.

Варто додати, що Караваєв, Маліновський, Сирота та Кочергін були публічно розкритиковані Олександром Петраковим після вересневих поєдинків за національну команду.