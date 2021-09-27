Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі фірмовим гарматним пострілом. Окрім того, статистичні портали поставили йому найвищі оцінки за матч.

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Потужна гра у виконанні українця підсилила інтерес міланського клубу. Ще минулий наставник Інтера Антоніо Конте хотів бачити Руслана у своїй команді.

Сімоне Індзагі залишився вражений діями Маліновського та не проти такого підсилення.

Поточний контракт Маліновського з Аталантою розрахований до літа 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро.