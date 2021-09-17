На думку українського тренера Олега Федорчука, головний тренер збірної України Олександр Петраков занадто багато виносить із роздягальні на загал. Причиною цього є відсутність досвіду роботи з дорослими командами.

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Також він додав, що знає Маліновського і переконаний, що він – абсолютно неконфліктна людина.

Зараз помітно, що новий тренер збірної намагається всім сподобатися. Але зазвичай велике прагнення призводить до плачевних результатів. Видно, що Петракову не вистачає досвіду роботи з дорослими командами. Він йде на інтерв'ю, ще не охолонувши як слід від недавнього матчу, емоції зашкалюють. І в підсумку тренер каже зайві речі. Ті, які повинні були б залишатися всередині колективу,

– вважає Федорчук.

На його думку, кожен тренер має двічі подумати перед тим, як щось сказати перед камерами. Також Федорчук порадив Петракову зателефонувати Руслану та владнати ситуацію, інакше атмосфера в команді буде далеко не найкращою.

Нагадаємо, під керівництвом Петракова збірна України зіграла три матчі, усі завершилися нічийним результатом. У рамках відбору на ЧС-2022 "жовто-сині" зіграють ще три гри: проти Фінляндії та двічі проти Боснії та Герцеговини.