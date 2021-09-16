Ліга Європи

Спартак – Легія 0:1

Гол: Кастраті, 90+1.

Ігор Харатін вийшов у старті Легії на виїзний поєдинок зі Спартаком. Долю матчу було вирішено у компенсований час, коли відзначився Лірім Кастраті – саме він замінив Харатіна на 59-й хвилині. Сенсаційна перемога поляків.

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Мітьюланд – Лудогорець 1:1

Голи: Ісаксен, 3 – Десподов, 32.

Весь матч за болгарську команду провів Ігор Пластун. Наш захисник відіграв непоганий поєдинок: 2 відбори, 1 перехоплення, відсоток точності передач – 92,3. Вини українця у пропущеному голі немає.

Пластун у грі Ліги Європи / фото Getty Images

Байєр – Ференцварош 1:2

Голи: Паласіос, 37, Вірц, 69 – Ммае, 8.

Хоч угорці відкрили рахунок вже на 8-й хвилині зусиллями Раяна Ммае, проте згодом двічі пропустили від фаворита. За "Фраді" 86 хвилин відіграв Олександр Зубков. WhoScored оцінив українця середнім балом 6,70 – п'ятий результат у команді. Неоднозначний матч від гравця української національної команди, який все ще далекий від своєї оптимальної форми.

Динамо Загреб – Вест Хем 0:2

Голи: Антоніо, 22, Райс, 50.

Андрій Ярмоленко вийшов на поле у ситуації, коли все було вирішено. Наш вінгер отримав 7 хвилин ігрового часу від Девіда Мойєса. Українець лише 6 разів доторкнувся до м'яча.

Ярмоленко у Загребі / фото Getty Images

Ліга конференцій

Славія – Уніон Берлін 3:1

Голи: Бах, 18, Кухта, 84, Шранц, 88 – Беренс, 70.

Тарас Качараба з'явився в "основі" чеської команди, втім на 48-й хвилині зазнав важкої травми. Нещодавній дебютант національної команди зіткнувся з партнером Айхамом Усу. Тарас залишав поле на ношах у спеціальному корсеті під аплодисменти трибун. Бажаємо якнайшвидшого одужання нашому земляку – у нього перелом скулової дуги.

Флора – Гент 0:1

Гол: Лемаїч, 54.

У складі бельгійців 63 хвилини зіграв Роман Безус і цього йому виявилося достатньо для того, щоб відзначитися ключовою дією – віддати гольову передачу на Дарко Лемаїча. Та ще й як це зробити – Безус прийняв м'яч на груди і злету запустив на партнера.

Буде-Глімт – Зоря 3:1

Голи: Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегріно, 60 – Громов, 90+1.

У старті луганців вийшли два нещодавні дебютанти збірної України Сергій Булеца та Владислав Кочергін. Підопічні Віктора Скрипника провалили старт другого тайму і за 12 хвилин пропустили тричі. Єдиний удар у ствір воріт гостей зафіксовано у компенсований час – це Артем Громов підсолодив норвезьку ганьбу.