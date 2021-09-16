За нагороду найкращого молодого гравця планети змагаються 40 футболістів. У списку є два представники України – захисник Динамо Ілля Забарний та хавбек Шахтаря Михайло Мудрик.

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На даний момент лідером в опитуванні є саме динамівець. Його показник просто приголомшує – 46,1% з усіх, хто проголосував, віддав свій голос за українця.

На другому місці хавбек Барселони Педрі – 10,1%, а на третій позиції перебуває Мудрик – 6,8%. Залишити свій голос можна за посиланням.

Церемонія нагороди відбудеться 15 жовтня у Турині. Минулого року відзнаку отримав нападник Борусії Ерлінг Холанд.