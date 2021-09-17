По мнению украинского тренера Олега Федорчука, главный тренер сборной Украины Александр Петраков слишком много выносит из раздевалки на публику. Причиной этого является отсутствие опыта работы со взрослыми командами.

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Также он добавил, что знает Малиновского и убежден, что он – абсолютно неконфликтный человек.

Сейчас заметно, что новый тренер сборной пытается всем понравиться. Но обычно большое стремление приводит к плачевным результатам. Видно, что Петракову не хватает опыта работы со взрослыми командами. Он идет на интервью, еще не остыв как след от недавнего матча, эмоции зашкаливают. И в итоге тренер говорит лишние вещи. Те, которые должны были бы оставаться внутри коллектива,

– считает Федорчук.

По его мнению, каждый тренер должен дважды подумать перед тем, как что-то сказать перед камерами. Также Федорчук посоветовал Петракову позвонить Руслану и решить ситуацию, иначе атмосфера в команде будет далеко не лучшей.

Напомним, под руководством Петракова сборная Украины сыграла три матча, все завершились ничейным результатом. В рамках отбора на ЧМ-2022 "желто-синие" сыграют еще три игры: против Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины.