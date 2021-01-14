Український хавбек Олександр Нойок не збирається покидати чемпіонат Білорусі та вже тренується з новою командою.

Півзахисник Олександр Нойок може залишитися у Бресті. Футболіст з тренується з місцевим Рухом, який був принциповим суперником Динамо-Брест, в якому раніше грав українець, повідомляє Telegram-канал Родны футбол.

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Офіційно Нойок ще не отримав статус вільного агента, але вже займається пошуками нового місця роботи. Раніше чутки пов'язували його з російським клубом Крилья Советов.

У сезоні-2020 Нойок провів за Динамо Брест 29 матчів, забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.

Артем Мілевський, який теж покинув Динамо-Брест, вже працевлаштувався в Минаї, а Євген Хачеріді ще шукає новий клуб.