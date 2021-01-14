Украинский хавбек Александр Нойок не собирается покидать чемпионат Беларуси и уже тренируется с новой командой.

Полузащитник Александр Нойок может остаться в Бресте. Футболист с тренируется с местным Рухом, который был принципиальным соперником Динамо-Брест, в котором раньше играл украинец, сообщает Telegram канал Родны футбол.

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Официально Нойок еще не получил статус свободного агента, но уже занимается поисками нового места работы. Ранее слухи связывали его с российским Крылья Советов.

В сезоне-2020 Нойок провел за Динамо-Брест 29 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Артем Милевский, который тоже покинул Динамо-Брест, уже трудоустроился в Минае, а Евгений Хачериди еще ищет новый клуб.