Збірна України не змогла перемогти Німеччину в матчі Ліги націй. Таким чином наша команда втратила шанс на перемогу в групі і продовжила свою невдалу серію проти німецької команди.

Німеччина – Україна 3:1

Голи: Сане, 23, Вернер, 33, 64 – Яремчук, 12

Українці до цього одного разу не перемагали Німеччину. Тож було бажання перервати цю серію. Окрім того, перемога в цьому матчі залишала нам шанс виграти групу та зіграти у фінальній стадії Ліги націй. А відтак – вберігала від вильоту з елітного дивізіону.

Правда перед цим матчем українці мали ряд проблем. Головна – коронавірус в одразу чотирьох гравців. Інфекція залишила поза грою Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Віктора Коваленка. А сам матч через це опинився під загрозою проведення. Тож головному тренеру збірної Андрію Шевченку довелося вдатися до ротації, а команді пройти додаткове тестування.

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Але саме наша збірна на 12-й хвилині відкрила рахунок в цьому матчі. Зубков прорвався до штрафного майданчика. Але там йому не дали пробити, заблокувавши його спробу. Тож півзахисник відкинув м'яч на вільного Яремчука, який був поруч. Удар нападника виявився напрочуд влучним. Нойєр лише провів м'яч поглядом, коли той влітав у його ворота.

Німці теж не відсиджувалися в захисті. В одному з моментів Вернер зумів вибити м'яч майже з рук Пятова. Але воротаря підстрахував захисник Забарний.

Згодом українці могли подвоїти свою перевагу. Але Марлос віддав занадто слабкий пас на Яремчука.

Забили ж німці після того, як Горетцка перехопив м'яч у Зінченка в центрі поля і кинув у прорив Сане. Одним дотиком обробивши м'яч у штрафному майданчику, лівою ногою гравець відправив м'яч у кут воріт Пятова.

На перерву ж німці пішли вже у статусі лідера. І знову результативний пас у Горетцки. Цього разу він феноменально прийняв м'яч у штрафному майданчику та скинув на Вернера. Нападнику залишалося лише головою відправити м'яч у порожні ворота.

Відео кращих моментів матчу Німеччина – Україна

Хоча рахунок міг бути і рівним. Але Зінченко не зумів як слід обробити м'яч у штрафному майданчику. Це сталося ще до перерви. Після відпочинку наш півзахисник влучив стійку. Зінченко пробивав з розвороту – незначний рикошет від суперника і м'яч летів у кут воріт. Але німців виручив каркас воріт.

А після цього німці забили втретє – Вернер оформив дубль. Цього разу йому асистував Гінтер, який прострелив з флангу. Там був незначний рикошет від Забарного. Але якщо рикошет в суперників рятував їх від пропущеного голу, то з українською збірною так не сталося.

Ще одного разу штанга прийшла на допомогу німцям після удару Марлоса. Нойєр в цьому моменті вже нічим не міг допомогти. Втретє вона їх виручила після удару Жуніора Мораеса.

Тож матч закінчився перемогою збірної Німеччини. А на українців тепер очікує важкий матч проти Швейцарії.