У суботу, 14 листопада, команда Андрія Шевченка поступились Німеччині у 5-му турі групи Ліги націй. Найкращими серед українців стали Роман Яремчук та Олександр Зубков.

Українські футболісти першими розмочили рахунок у матчі, але швидко пропустили та не зуміли втримати бодай нічию. У підсумку рахунок зустрічі 3:1 на користь господарів з Німеччини. Авторитетні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії гравців у зустрічі Ліги націй, пише 24 канал.

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Найкращий гравець

На думку експертів, найвищі оцінки в українській команді отримали одразу два гравці – нападник Роман Яремчук та хавбек Олександр Зубков. Додамо, що нападник "Гента" відкрив рахунок у поєдинку, який і став останнім у зустрічі для України. А асистував форварду саме Зубков.

Обидва футболісти отримали оцінку 7.1 за версією WhoScored. А от SofaScore поставив українцям по 7.2

Найкращим гравцем у складі обох збірних став форвард Тімо Вернер, який оформив дубль у зустрічі – 8.2 (WhoScored) та 8.4 (SofaScore).

Марлос, який цей матч розпочав у старті, отримав від WhoScored – 6.8, а від SofaScore – 7.0. Такою ж оцінкою експерти оцінили і центральних захисників збірної України Іллю Забарного та Миколу Матвієнка. А експерти іншого видання оцінили дії гравців значно жорсткіше – 6.3 та 6.7 відповідно.

Найгіршим гравцем у складі України став Юхим Конопля – 6.1 (SofaScore) та 5.9 (WhoScored).

Додамо, що протистояння завершилось перемогою Німеччини 3:1.



Оцінки гравців за версією SofaScore / Скрін з SofaScore



Німеччина – Україна: оцінки гравців за версією WhoScored / Скрін з WhoScored