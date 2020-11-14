Форвард Роман Яремчук забив гол за збірну України у матчі проти Німеччини. Саме український нападник відкрив рахунок у цій зустрічі.

До теми Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

На 12-й хвилині українці провели атаку, яка і стала результативною.

Конопля та Зубков проривалися по правому флангу до штрафного майданчика суперників. І коли здавалося, що німці заблокували можливість для удару Зубкову, півзахисник відкинув м'яч на Яремчука. Форвард завдав удар в дотик. Він виявився потужним та влучним. М'яч влетів у кут воріт Нойєра. Воротар збірної Німеччини навіть не встиг як слід зреагувати на нього, просто розвівши руками після того, як м'яч опинився у нього за лінією воріт.

Відео голу Яремчука у ворота збірної Німеччини

Правда згодом збірна Німеччини таки зуміла зрівняти рахунок. Голом відзначився Сане. А згодом Вернер вивів збірну Німеччини вперед.