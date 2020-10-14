Голкіпер збірної України Георгій Бущан став справжнім відкриттям для національної команди в останніх трьох матчах. У поєдинку проти збірної Іспанії воротар 8 разів ставав рятівником для команди, які допомогли йому стати найкращим гравцем матчу.

Авторитетний портал SofaScore оцінив дії гравців у матчі Україна – Іспанія у Лізі Націй, де українці сенсаційно завдали поразки чемпіону Європи 2012 року. Найвищу оцінку у матчі отримав голкіпер збірної України та "Динамо" Георгій Бущан, який у поєдинку проти іспанців творив щось неймовірне у рамці воріт.

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Голкіпер став найкращим у матчі

Голкіпер зробив 8 феноменальних сейвів, не давши супернику вразити українські володіння. Також голкіпер зробив 1 перехват, 47 дотиків до м'яча та 12 точних передач із 31 (39%). Чудовий матч у виконанні Бущана оцінили експерти найвище – 9.0. Це найбільша оцінка серед усіх гравців, які взяли участь у матчі серед обох команд. Його найближчим конкурентом став іспанець Адама Траоре – 8.1.

Андрій Ярмоленко та Віталій Миколенко отримали оцінку 7,3. Автор єдиного та переможного голу для українців у матчі Віктор Циганков отримав оцінку 6.9.



Оцінки гравців у матчі Україна – Іспанія / Скрін із SofaScore