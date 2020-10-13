Україна вперше в історії перемогла Іспанію завдяки голу Циганкова: відео
13 жовтня Україна зіграла з Іспанією домашній матч Ліги націй. Команді Шевченка вдалося здобути історичне досягнення.
Україна – Іспанія 1:0
Гол: Циганков, 76
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- Наша національна команда продовжує перевіряти свої можливості найкращими європейськими збірними. Результат поки можна назвати плачевним. Особливо це стосується товариського матчу з Францією, в якому підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 1:7.
- У протистоянні з Німеччиною в минулий вікенд українці постали вже більш збалансованою командою, але це не позначилося на результаті: 2:1 на користь Бундестіму.
- Тепер же "синьо-жовті" билися з лідером групи збірною Іспанії, якій місяць тому українці програли з рахунком 0:4.
На 12-й хвилині Бущан потягнув удар головою від Родріго з близької дістанції в завершенні навісу з правого флангу.
Вже через декілька хвилин знову виручив Бущан. У падінні відбив м'яч після удару Фаті з кута штрафного.
У середині першого тайму Серхіо Рамос зважився на дальній удар зі стандарту, але Бущан перевів м'яч на кутовий. Згодом Ярмоленко зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр не призначив пенальті.
Рамос оцінив дії українського воротаря і підморгнув йому. Бущан відповів своїм підморгуванням. Дивіться, як це було:
Також варто відзначити момент Серхіо Каналеса. Він пробив поруч зі штангою після прострілу Траоре і скидки Родріго.
На 35 хвилині поєдинку вінгер "синьо-жовтих" Олександр Зубков упав у єдиноборстві з Хесусом Навасом, яке відбувалося в карному майданчику. Головний арбітр Павел Гіль залишив епізод без уваги, але численні повтори змушують сумніватися у рішенні поляка. На пенальті у ворота Давіда Де Хеа наполягають навіть деякі іспанські експерти.
"Це пенальті від Хесуса Наваса, він збив українського гравця. Польський арбітр перебував за метр від епізоду", – резюмував колишній арбітр Хуан Андухар Олівер у ефірі Radio Marca. "Пенальті був", – додає журналіст Radio Cope Пако Гонсалес.
Україна – Іспанія: відеоогляд першого тайму
Після перерви Україна ледь не вийшла вперед. Ярмоленко увійшов в штрафну, віддав на Сидорчука, але Сергій не зміг пробити. М'яч відлетів до Зубкову, який не потрапив у ворота. До того ж арбітр зафіксував офсайд, хоча його, схоже, не було.
На 76-й хвилині Україна все ж відкрила рахунок завдяки голу Циганкова. Ярмоленко розрізною передачею вивів на ворота Віктора, який відразу пробив повз вийшов назустріч Де Хеа – 1:0.
Відео голу Циганкова
На 86-й хвилині Рамос пробачив захисників збірної України. Серхіо пробив вище після навісу Траоре.
- Таким чином, Україна вперше в історії перемогла Іспанію та здобула 3 очки у груповому етапі Ліги націй УЄФА. Раніше команди провели шість очних зустрічей, в яких п'ять разів фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2.
- Тепер команда Шевченка посідає 3 місце в турнірній таблиці 4 групи, випереджаючи швейцарців на 4 залікових бали.