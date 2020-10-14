Головний наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від історичної перемоги його підопічних проти Іспанії у Лізі Націй. Тренер вважає, що такий результат не став дивом, а це робота та установка, яку повністю виконали хлопці.

Андрій Миколайович розповів про гру національної команди на післяматчевій пресконференції наставників. Спершу фахівець подякував за підтримку тим, хто був на трибунах НСК "Олімпійський" та всім українцям. Він задоволений тою грою, яку показали його підопічні, вони повністю виконали установку на гру, не давши іспанцям використати свої нагоди, повідомляє УАФ.

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Переможна гра України

За словами Шевченка, така перемога над складним суперником не стала дивом, а це закономірний результат складної роботи та самовіддачі гравців на футбольному полі.

"Я вважаю, що це не диво, а саме виконана робота. Гравці, які вийшли на футбольне поле, виконали план. Для нас це заслужений результат за віддачу, за бажання боротися. Ми не просто боролися — ми билися за кожен клаптик футбольного поля. Для того, щоб досягати результату, із таким бажанням треба виходити на кожну гру. Хлопці про це знають", – сказав Шевченко.

Початковою установкою на гру було витримати темп іспанців у першому таймі та завершити 45-хвилинку не програючи у рахунку. По перерві, коли у лінію атаки перейшов лідер збірної Іспанії Серхіо Рамос Шевченко відчував, що хлопці справляться та перекриють "кисень" номінальному захиснику, тому не став робити глобальних змін у перебудові тактики.

Про рівень українського футболу

Український наставник відзначив і суперника, заявляючи, що Іспанія – чудова команда, проти якої грати лише одне задоволення. Виокремив Шевченко і гру голкіпера Георгія Бущана, який був справжнім рятівником для команди у цій зустрічі, він раз по раз виконував чудові сейви після ударів впритул від іспанських футболістів.

Завдання збірної у Лізі Націй залишаються незмінними. Шевченко підкреслив, що його підопічні поки що не в силі грати на рівні проти таких серйозних суперників. Шевченко об'єктивно дивиться на чемпіонат України та рівень європейського футболу.

"З повагою ставлюся до українського футболу, проте я реаліст. Для того, щоб змагатися на цьому рівні, нам потрібен сильний чемпіонат, який міг би дати цю конкуренцію. Ми повинні вміти виходити з екстремальних ситуацій, які виникають. Це та сама ситуація з травмами, із коронавірусом… Але я можу сказати, що в кожного з наших футболістів велике серце й велике бажання грати за збірну України. Це вони сьогодні й продемонстрували", – підсумував Шевченко.

Додамо, що збірна України сенсаційно перемогла Іспанію 1:0. Єдиний гол за Україну забив Віктор Циганков.