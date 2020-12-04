Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський подолав коронавірус.

Українский футболіст Руслан Маліновський повернувся додому після ізоляції через COVID-19. Відповідне фото виставила його дружина на своїй сторінці в Instagram.

Чиатйте також: Соболь розповів, як перехворів на коронавірус – він заразився в таборі збірної

"Вдома", – підписала сторіс Роксана.

Нагадамо, 27-річний футболіст почав себе погано почувати по дорозі у табір збірної України перед матчем 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

Прибувши у готель, Маліновський самоізолювався та не контактував з жодним гравцем збірної.

Згодом за ним у Швейцарію прибув спецавтомобіль, який доправив його на самоізоляцію в Бергамо.

Читайте також: Названі найдорожчі гравці світу: на якому місці українці в рейтингу ТОП-250