Маліновський одужав від COVID-19
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський подолав коронавірус.
Українский футболіст Руслан Маліновський повернувся додому після ізоляції через COVID-19. Відповідне фото виставила його дружина на своїй сторінці в Instagram.
Чиатйте також: Соболь розповів, як перехворів на коронавірус – він заразився в таборі збірної
"Вдома", – підписала сторіс Роксана.
Нагадамо, 27-річний футболіст почав себе погано почувати по дорозі у табір збірної України перед матчем 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.
Прибувши у готель, Маліновський самоізолювався та не контактував з жодним гравцем збірної.
Згодом за ним у Швейцарію прибув спецавтомобіль, який доправив його на самоізоляцію в Бергамо.
Читайте також: Названі найдорожчі гравці світу: на якому місці українці в рейтингу ТОП-250
Поділитися новиною