Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский преодолел коронавирус.

Украинский футболист Руслан Малиновский вернулся домой после изоляции из-за COVID-19. Соответствующее фото выставила его жена на своей странице в Instagram.

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"Дома", – подписала сторис Роксана.

Напомним, 27-летний футболист начал себя плохо чувствовать по дороге в лагерь сборной Украины перед матчем 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

Прибыв в гостиницу, Малиновский самоизолировался и не контактировал ни с одним игроком сборной.

Впоследствии за ним в Швейцарию прибыл спецавтомобиль, который доставил его на самоизоляцию в Бергамо.

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