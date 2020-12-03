Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь вже повернувся в заявку команди після того, як перехворів на COVID-19.

За словами футболіста, два тижні без футболу були дуже важкими, проте зараз він повний сил та готовий допомогти команді на футбольному полі. Про це він розповів у коментарі Матч ТВ.

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"Був без футболу майже два тижні, це був жахливий час для мене. Зараз почуваю себе добре і щасливий приєднатися до команди, допомагати їй і бути здатним грати в принципі.

У збірної України було вісім гравців, які підхопили коронавірус, так що неможливо зрозуміти, коли і від кого ти міг заразитися. Не кращі часи для збірної.

Зараз самопочуття хороше, я готовий грати. До цього відчуття були не найприємнішими, але тепер я відновився і в цілому відчуваю себе так само, як до хвороби", – розповів футболіст.