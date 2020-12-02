Названі найдорожчі гравці світу: на якому місці українці в рейтингу ТОП-250
Українські футболісти не можуть похвалитися найвищими трансферними цінниками.
Портал Transfermarkt опублікував топ-250 найдорожчих гравців світу.
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У списку знайшлося місце і для українських футболістів, проте лише три гравці національної команди потрапили у цей список.
Найвище розташувався Руслан Маліновський – 209-е місце із цінником 21 мільйон євро.
Маліновський на 209 місці в рейтингу / Скриншот
Ціна Олександра Зінченка у 20 мільйонів євро дозволяє йому ділити з колегами 210-238-е місця. А на 239-ій сходинці розташувався Віктор Циганков з ціною у 19 мільйонів євро.
Найдорожчі футболісти світу:
- Кіліан Мбаппе (180 мільйонів)
- Рахім Стерлінг (128 мільйонів євро)
- Неймар (128 мільйонів євро)
- Мохаммед Салах (120 мільйонів євро)
- Садіо Мане (120 мільйонів євро)
- Кевін де Брюйне (120 мільйонів євро)
Найдорожчий футболіст – Мбаппе / Скриншот
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