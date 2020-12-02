Українські футболісти не можуть похвалитися найвищими трансферними цінниками.

Портал Transfermarkt опублікував топ-250 найдорожчих гравців світу.

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У списку знайшлося місце і для українських футболістів, проте лише три гравці національної команди потрапили у цей список.

Найвище розташувався Руслан Маліновський – 209-е місце із цінником 21 мільйон євро.

Маліновський на 209 місці в рейтингу / Скриншот

Ціна Олександра Зінченка у 20 мільйонів євро дозволяє йому ділити з колегами 210-238-е місця. А на 239-ій сходинці розташувався Віктор Циганков з ціною у 19 мільйонів євро.

Найдорожчі футболісти світу:

Кіліан Мбаппе (180 мільйонів) Рахім Стерлінг (128 мільйонів євро) Неймар (128 мільйонів євро) Мохаммед Салах (120 мільйонів євро) Садіо Мане (120 мільйонів євро) Кевін де Брюйне (120 мільйонів євро)

Найдорожчий футболіст – Мбаппе / Скриншот