Захисник Різеспора Микола Морозюк може змінити клуб, проте варіантів з України розглядати не буде. Футболіст вважає, що в УПЛ вікові гравці "дограють".

Український захисник турецького Різеспора сподівається продовжити співпрацю з клубом, але в разі зміни команди не розглядатиме варіанти з України. Про це він сказав порталу Команда№1.

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"Складно говорити про це. Не можу сказати, що я повністю сконцентрований тільки тут, в Різеспорі. Але мені все дуже подобається, все влаштовує. Складно щось загадувати, тому що до карантину у нас був дуже щільний графік – ігри через два на третій. За двадцять днів ми зіграли 8 матчів. Після карантину нелегко буде набрати форму. Але, я сподіваюся, що все буде добре. А вже ближче до кінця сезону буду знати, що буду робити далі.

Повернення в Україну? Звичайно ж ні. Не бачу в цьому сенсу. Мілевський, Гладкий, Селезньов – це їхній вибір. Молодці. Якоюсь мірою я їх розумію. Я думаю, що ці хлопці вже дограють. У тій фізичній формі, в якій я перебуваю, відчуваю, що ще не готовий переходити на режим догравання. Я хочу ще не один рік грати. Дай Бог, щоб обійшлося без травм. Тому зараз я повністю сконцентрований, а там вже життя покаже, що і як", – сказав Морозюк.