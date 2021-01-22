Защитник Ризеспора Николай Морозюк может сменить клуб, однако вариантов из Украины рассматривать не будет. Футболист считает, что в УПЛ возрастные игроки "доигрывают".

Украинский защитник турецкого Ризеспора надеется продолжить сотрудничество с клубом, но при смене команды не будет рассматривать варианты из Украины. Об этом он сказал порталу Команда№1.

К теме Лунин может снова покинуть Реал​

"Сложно говорить об этом. Не могу сказать, что я полностью сконцентрирован только здесь, в Ризеспоре. Но мне все очень нравится, все устраивает. Сложно что-то загадывать, потому что во время карантина у нас был очень плотный график – игры через два на третий. За двадцать дней мы сыграли 8 матчей. После карантина нелегко будет набрать форму. Но, я надеюсь, что все будет хорошо. А уже ближе к концу сезона буду знать, что буду делать дальше.

Возвращение в Украину? Конечно же нет. Не вижу в этом смысла. Милевский, Гладкий, Селезнев –это их выбор. Молодцы. В какой-то степени я их понимаю. Я думаю, что эти ребята уже доигрывают. В той физической форме, в которой я нахожусь, чувствую, что еще не готов переходить на режим доигрывания. Я хочу еще не один год играть. Дай Бог, чтобы обошлось без травм. Поэтому сейчас я полностью сконцентрирован, а там уже жизнь покажет, что и как", – сказал Морозюк.