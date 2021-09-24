За словами президента Динамо Ігоря Суркіса, заявлена інформація не відповідає дійсності. Він стверджує, що жодних пропозицій щодо трансферу Миколенко київський клуб не отримував.

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Він запевнив, що задоволений словами Віталія про Динамо, і якщо колись таки буде достойна пропозиція – "біло-сині" його відпустять.

Я йому сказав – ніколи не стояло питання. Ти цінник обговорюєш? Припустимо, за тебе 30 мільйонів. За тебе взагалі ніхто нічого не пропонував. Крім того, що пишуть в інтернеті, більше нічого не було. Якби по тобі була пропозиція, ми б сіли з тобою, обговорили – багато, мало,

– сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ лунала інфомація, що минулого року Евертон хотів придбати Віталія Миколенка, але Динамо озвучило суму у 30 мільйонів.