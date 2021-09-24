По словам президента Динамо Игоря Суркиса, заявленная информация не соответствует действительности. Он утверждает, что никаких предложений по трансферу Мыколенко киевский клуб не получал.

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Он заверил, что доволен словами Виталия о Динамо, и если когда-нибудь будет достойное предложение – "бело-синие" его отпустят.

Я ему сказал – никогда не стоял вопрос. Ты ценник обсуждаешь? Допустим, за тебя 30 миллионов. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше ничего не было. Если бы по тебе было предложение , мы бы сели с тобой, обсудили – много, мало,

– сказал Игорь Суркис.

Напомним, ранее в СМИ звучала инфомация, что в прошлом году Эвертон хотел приобрести Виталия Миколенко, но Динамо озвучило сумму в 30 миллионов евро.