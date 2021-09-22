Особливий інтерес до Миколенка та Циганкова проявляв англійський Евертон, "ірисок" тоді очолював легендарний Карло Анчелотті. Кияни оцінили кожного футболіста у 30 мільйонів євро.

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Віталій не береться судити, де б йому було краще грати, адже з приходом Луческу кияни повернулися на вершину таблиці чемпіонату та здобули золоті медалі. Окрім того, румунський фахівець багато уваги приділяє розвитку молодих футболістів.

Що стосується ціни, то футболіст переконаний, що вона дещо завищена.

Я себе оцінювати не хочу, але вважаю, що 30 мільйонів євро – це забагато за мене. Навіть дуже забагато,

– сказав Миколенко.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює захисника Динамо та збірної України у 17 мільйонів євро.