За словами Сергія Болонікова, гравці збірної України у конфлікті Петракова з Маліновським стали на сторону тренера. На думку лідерів команди, Руслан не мав покидати табору збірної до матчу з Чехією, як це планувалося раніше.

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Гравці у цій ситуації на боці Петракова, бо Маліновський поставив себе вище за інших, поїхавши зі збірної перед матчем з чехами. Чому інші так не зробили, окрім гравців Динамо і Шахтаря? За Караваєва заступилися, бо він не скандалив з Петраковим, а просто помилився у матчі з казахами. Негарно відчіпляти гравця через помилку,

– розповів Болотніков.

Нагадаємо, Руслан Маліновський у матчах проти Казахстану та Франції виходив лише на заміну та сумарно зіграв 33 хвилини. Перед товариським матчем проти Чехії хавбек вирішив повернутися у табір Аталанти.

Після цього Олександр Петраков вирішив не викликати Маліновського на жовтневі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.