Захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко може незабаром змінити клуб. Бачити молодого футболіста у своїх лавах хоче міланський Інтер.

Наставник Інтера Антоніо Конте хоче посилити позицію лівого захисника. Одним з кандидатів на придбання є захисник Динамо Віталій Миколенко, повідомляє Calciomercato.

До теми Лунін може знову покинути Реал

Також у список інтересів Інтера потрапили Маркос Алонсо (Челсі), Емерсон Палмері (Челсі), Робін Госенс (Аталанта) та Хуніор Фірпо (Барселона).

Зазначимо, що раніше лунали чутки про інтерес до Миколенка з боку Мілана, який перебуває на вершині турнірної таблиці Серії А, випереджаючи Інтер на 3 залікові пункти.

Нагадаємо, Миколенко продовжив контракт з Динамо до вересня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.