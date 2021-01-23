Миколенко потрапив у список трансферних інтересів Інтера
Захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко може незабаром змінити клуб. Бачити молодого футболіста у своїх лавах хоче міланський Інтер.
Наставник Інтера Антоніо Конте хоче посилити позицію лівого захисника. Одним з кандидатів на придбання є захисник Динамо Віталій Миколенко, повідомляє Calciomercato.
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Також у список інтересів Інтера потрапили Маркос Алонсо (Челсі), Емерсон Палмері (Челсі), Робін Госенс (Аталанта) та Хуніор Фірпо (Барселона).
Зазначимо, що раніше лунали чутки про інтерес до Миколенка з боку Мілана, який перебуває на вершині турнірної таблиці Серії А, випереджаючи Інтер на 3 залікові пункти.
Нагадаємо, Миколенко продовжив контракт з Динамо до вересня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.
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