Маліновський грає з травмою та потребує операції
Хавбек збірної України Руслан Маліновський потребує хірургічного втручання, адже тривалий час змушений грати із травмою.
Український коментатор Віктор Вацко у програмі "Вмикай підігрів" поділився невтішним інсайдом про здоров'я хавбека Аталанти та збірної України.
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Маліновський має травму, яка потребує операції, але не здається і продовжує грати на прохання Аталанти. Про інші деталі щодо стану українського півзахисника бергамасків коментатор не розповів.
Зазначимо, що Маліновський – один з лідерів збірної України, яка незабаром гратиме на Євро-2020 та у відборі на чемпіонат світу 2022 року.
У поточному сезоні Серії А Маліновський зіграв у 16-ти матчах, в яких забив гол та віддав три результативні передачі.
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