Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Мыколенко может вскоре сменить клуб. Видеть молодого футболиста в своих рядах хочет миланский Интер.

Наставник Интера Антонио Конте хочет усилить позицию левого защитника. Одним из кандидатов на приобретение является защитник Динамо Виталий Мыколенко, сообщает Calciomercato.

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Также в список интересов Интера попали Маркос Алонсо (Челси), Эмерсон Палмери (Челси), Робин Госенс (Аталанта) и Хуниор Фирпо (Барселона).

Отметим, что ранее звучали слухи об интересе к Мыколенко со стороны Милана, который находится на вершине турнирной таблицы Серии А, опережая Интер на 3 зачетных пункта.

Напомним, Мыколенко продлил контракт с Динамо до сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.