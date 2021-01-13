Захисник Шахтаря Валерій Бондар сподівається посунути Динамо з першого місця у турнірній таблиці УПЛ.

На думку Валерія Боднаря, "гірникам" вдасться переламати хід сезону та завоювати золоті медалі. Про це він сказав у коментарі "Футбольному формату".

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"Звичайно, така ситуація дратує. Шахтар звик перебувати на першому місці, завжди ставить високі цілі і завдання. Навіть всі люди зараз не звикли спостерігати за турнірною таблицею.

Те, що на вершині зараз перебуває Динамо – ми це скоро виправимо. Кінець сезону буде зовсім іншим. Сподіваюся, буде нагадувати минулий", – заявив Бондар.

Нагадаємо, на зимову перерву Динамо пішло із 30 очками в активі. Кияни очолюють турнірну таблицю УПЛ. Відрив від донецького Шахтаря становить лише 1 очко.