Защитник Шахтера Валерий Бондарь надеется подвинуть Динамо с первого места в турнирной таблице УПЛ.

По мнению Валерия Боднаря, "горнякам" удастся переломить ход сезона и завоевать золотые медали. Об этом он сказал в комментарии "Футбольному формату".

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"Конечно, такая ситуация раздражает. Шахтер привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Даже все люди сейчас не привыкли наблюдать за турнирной таблицей.

То, что на вершине сейчас находится Динамо – мы это скоро исправим. Конец сезона будет совсем другим. Надеюсь, будет напоминать прошлый", – заявил Бондарь.

Напомним, на зимний перерыв Динамо пошло с 30 очками в активе. Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от донецкого Шахтера составляет лишь 1 очко.