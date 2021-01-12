Мы это скоро исправим, – Бондарь не верит в чемпионство Динамо
Защитник Шахтера Валерий Бондарь надеется подвинуть Динамо с первого места в турнирной таблице УПЛ.
По мнению Валерия Боднаря, "горнякам" удастся переломить ход сезона и завоевать золотые медали. Об этом он сказал в комментарии "Футбольному формату".
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"Конечно, такая ситуация раздражает. Шахтер привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Даже все люди сейчас не привыкли наблюдать за турнирной таблицей.
То, что на вершине сейчас находится Динамо – мы это скоро исправим. Конец сезона будет совсем другим. Надеюсь, будет напоминать прошлый", – заявил Бондарь.
Напомним, на зимний перерыв Динамо пошло с 30 очками в активе. Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от донецкого Шахтера составляет лишь 1 очко.
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