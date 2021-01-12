Аталанта намагається прискорити перехід українського хавбека Віктора Коваленка до своїх лав.

Існує ймовірність переходу Віктора Коваленка в Аталанту вже в січні, повідомляє портал Meta-ratings.

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Раніше повідомлялося, що бергамаски зачекають до літа і підпишуть українського хавбека на правах вільного агента. За інформацією джерела, клуби відновили контакт та розпочали переговори про зимовий перехід футболіста.

Якщо клуби дійдуть компромісу, то Коваленко переїде в Італію вже найближчим часом.

Нагадаємо, у поточному сезоні хавбек провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.