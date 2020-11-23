Захисник збірної України Богдан Михайліченко поділився думками стосовно скасованого матчу 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

"Тільки Маліновський себе не дуже добре почував. А Кривцов і Мораєс вже перехворіли в Шахтарі, у них є антитіла. УЄФА їм дозволив їхати на ранкове тренування, але потім делегація Швейцарії не дозволила. У них не було ніяких симптомів.

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Тепер все буде вирішуватися не на футбольному полі, а десь в кабінетах. Я не бачу, в чому винна Україна. Ми приїхали, були готові зіграти навіть не основним складом. Ми були готові", – сказав футболіст в ефірі програми Профутбол.

Зазначимо, сьогодні УЄФА має прийняти письмові пояснення від делегацій Швейцарії та України, після чого назначить дату слухання, на якому вирішиться доля матчу.

Швейцарська влада заборонила матч через ніби-то спалах коронавірусу в таборі збірної України. УЄФА спочатку дозволив грати, але згодом взагалі скасував поєдинок.

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Разом з тим, у складі України була визначена регламентом кількість гравців для проведення матчу, а по прибутті додому тестування на COVID-19 показало негативний результат у всієї української делегації.