Форвард Гента та національної збірної України Роман Яремчук захворів на коронавірус.

Схоже на те, що Яремчук не зможе допомогти Генту у сьогоднішньому матчі проти Шарлеруа, повідомляє Nieuwsblad.

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Українець здав позитивний тест на COVID-19. Зазначимо, що 24-річний футболіст щойно повернувся з розташування збірної України, де на коронавірус захворіли декілька футболістів, внаслідок чого було скасовано матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.

Нагадаємо, що на початку серпня Яремчук вже здавав позитивний тест на COVID-19, але повторний тест був негативним.

У поточному сезоні за Гент Яремчук забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі у 15 матчах.