Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко поделился мыслями относительно отмененного матча 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

"Только Малиновский себя не очень хорошо чувствовал. А Кривцов и Мораес уже переболели в Шахтере, у них есть антитела. УЕФА им позволил ехать на утреннюю тренировку, но затем делегация Швейцарии не позволила. У них не было никаких симптомов.

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Теперь все будет решаться не на футбольном поле, а где-то в кабинетах. Я не вижу, в чем виновата Украина. Мы приехали, были готовы сыграть даже не основным составом. Мы были готовы", – сказал футболист в эфире программы Профутбол.

Отметим, сегодня УЕФА должен принять письменные объяснения от делегаций Швейцарии и Украины, после чего назначит дату слушания, на котором решится судьба матча.

Швейцарские власти запретили матч из-за будто бы вспышка коронавируса в лагере сборной Украины. УЕФА сначала позволил играть, но впоследствии вообще отменил поединок.

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Вместе с тем, в составе Украины было определенное регламентом количество игроков для проведения матча, а по прибытии домой тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат у всей украинской делегации.