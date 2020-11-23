Українська асоціація футболу оголошує символічну збірну з футболу, долучитися до формування якої може кожен охочий.

Вболівальників просять долучитися до формування символічної збірної України всіх часів. Відповідний конкурс організувала УАФ на своїй сторінці у Facebook. Ярмоленко може зіграти проти Манчестер Юнайтед: відома дата повернення українця на поле На даний момент фанати збірної вже відібрали 6 гравців. Долучитися до конкурсу можна за посиланням.