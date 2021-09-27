Минулого року Руслана Маліновського турбувала стара проблема – рубець на животі. Він відмовлявся від хірургічного втручання, щоб зіграти за Україну на Євро-2020.
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Після турніру він таки ліг під ніж хірурга, через що пропустив велику частину підготовки до нового сезону.
Втім, зараз гравець набирає форму та є одним із лідерів команди Гасперіні.
Мені вже краще, знадобився час, щоб набрати форму після операції. Гасперіні дуже зарядив нас перед цим матчем, ми впевнені в собі,
– сказав Маліновський.
Нагадаємо, у футболіста не склалися стосунки з новим тренером збірної Олександром Петраковим, фахівець не бачить його в основі націоанальної команди.
Через конфлікт Петраков не викликав Маліновського на жовтневі матчі збірної проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.