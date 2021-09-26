На думку футбольного агента В'ячеслава Заховайла, у такий відповідальний момент збірна України просто не може ігнорувати гравця рівня Маліновського. Він радить Петракову забути про всі конфлікти та внести футболіста у список.

Цікаво Маліновський став найкращим у чемпіонському матчі Серії А: Петраков залишив його поза збірною

Дивився Аталанту Маліновського проти Інтера. Руслан був найкращим на полі, забив і віддав. Мені здається, що Петракову треба заховати свої емоції і амбіції в одне місце. Це злочин – не викликати Руслана у збірну України,

– вважає Заховайло.

Нагадаємо, 9 жовтня збірна України зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийме Боснію та Герцеговину. У кваліфікації на ЧС-2022 в України дуже хитке становище, тому невдача в будь-якому з трьох матчів, які залишилися, може стати фатальною.