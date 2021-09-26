У матчі проти діючого чемпіона Італії Маліновський провів на полі 62 хвилини. Впродовж цього часу він встиг забити гол, влучити у штангу та створити багато небезпеки біля воріт Інтера.

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На думку порталів SofaScore та WhoScored, саме український півзахисник став найкращим гравцем матчу. Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 2:2.

У жовтні збірна України зіграє матчі відбору на чемпіонат світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Наставник "жовто-синіх" Олександр Петраков залишив Маліновського поза заявкою, за що отримав велику порцію критики.