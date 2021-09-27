В прошлом году Руслана Малиновского беспокоила старая проблема – рубец на животе. Он отказывался от хирургического вмешательства, чтобы сыграть за Украину на Евро-2020.

Интересно Малиновский стал лучшим в чемпионском матче Серии А: Петраков оставил его вне сборной

После турнира он таки лег под нож хирурга, из-за чего пропустил большую часть подготовки к новому сезону.

Впрочем, сейчас игрок набирает форму и является одним из лидеров команды Гасперини.

Мне уже лучше, понадобилось время, чтобы набрать форму после операции. Гасперини очень зарядил нас перед этим матчем, мы уверены в себе,

– сказал Малиновский.

Напомним, у футболиста не сложились отношения с новым тренером сборной Александром Петраковым, специалист не видит его в основе национальной команды.

Из-за конфликта Петраков не вызывал Малиновского на октябрьские матчи сборной против Финляндии и Боснии и Герцеговины.